Calcio in lutto, morto a 48 anni per malore improvviso Patrizio Billio

Billio nella sua carriera aveva giocato con Ravenna, Verona, Casarano, Ternana, Monza e Ancona. Era tecnico della Scuola Calcio Milan in Kuwait

Lutto nel mondo del calcio. E' morto per un malore improvviso Patrizio Billio, ex calciatore e attuale tecnico dell'Academy del Milan in Kuwait. L'allenatore è deceduto ieri sera mentre giocava a padel con amici. Billio nella sua carriera aveva giocato con Ravenna, Verona, Casarano, Ternana, Monza e Ancona. Nel 1996 aveva fatto un'esperienza in Premier League vestendo la maglia del Crystal Palace.



'Ieri ci ha prematuramente lasciato Patrizio Billio, cresciuto nel nostro Settore Giovanile e dal 2011 allenatore della nostra Scuola Calcio in Kuwait - scrive il Milan sui social -. Tutta la famiglia rossonera si stringe al dolore dei suoi cari. Riposa in pace, Patrizio'.





