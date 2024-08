Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Subito dopo aver rivelato la sua malattia, il calcio si era stretto attorno a lui e tra le squadre che lo hanno ospitato ci sono state anche Lazio e Sampdoria, due delle quattro squadre italiane che ha allenato (ha guidato anche Roma e Fiorentina). ‘Mi auguro che dopotutto alla fine la gente dirà di me: sì, in fondo era un bravo uomo – ha detto Eriksson -. Ma so anche che non tutti lo diranno. Spero che mi ricorderete come un ragazzo positivo che cercava di fare tutto il possibile. Non dispiacetevi, sorridete alla vita. Grazie di tutto: allenatori, giocatori, il pubblico, è stato un viaggio fantastico. Prendetevi cura di voi stessi e prendetevi cura della vostra vita. E vivetela fino alla fine’.