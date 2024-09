Calcio Prima Categoria, Matteo Bedini nuovo presidente del Lama 80

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Da ormai diversi anni Bedini è all’interno del consiglio direttivo del Lama con il ruolo di direttore generale, una figura molto competente, sempre equilibrata e molto rispettata sia all’interno della società dalle varie figure che da tutto il panorama calcistico dilettantistico provinciale e regionale - fa sapere il Consiglio direttivo Ac Lama 80 -. Il Lama mantiene quindi fede anche in questo caso alla propria indole nel promuovere chi ha il merito e grazie alle sue straordinarie qualità professionali e umane, unite alla sua esperienza e competenza, gli consentiranno di ricoprire nel miglior modo un incarico così delicato e complesso. In questa occasione il Lama non può non dedicare un caro pensiero al nostro grande presidente Paride Barbieri, recentemente scomparso al quale tutti dobbiamo tanti insegnamenti che porteremo sempre dentro di noi e sul campo'.