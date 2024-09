Calcio Promozione, il Cdr Mutina ne fa cinque al Camposanto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al 2' Cdr Mutina che parte forte: Corbelli controlla in area e di destro trova il vantaggio. Al 15' Ricaldone insacca di testa il cross arrivato dal calcio d'angolo. Al 57' Momodu accorcia per i padroni di casa 1-2. Al 60' palo di Hoxha. Al 62' ancora pericolosi gli orange. Al 70' 1-3 rete di Panzanato con un tiro da fuori area. Al 75' 1-4 di Turci che chiude il match.VIRTUS CAMPOSANTO-ATLETIC CDR MUTINA 1-5Camposanto: Grazia G., Azindow, Vitiello, Cehu, Mensah M.A. (46' Mensah M.), Pjolla, Bortolazzi, Mogavero (65' Natali), Momodu, Baraldi, Tecku (46' Grazia A.).A disp.: Benetti, Diozzi, Nobili, Bahi, Mortari. All.LuppiCdr Mutina: Chiossi, Vacondio, Ligabue, Gualdi, Muratori, Ricaldone, Turci, Caselli (82' Andreoli), Corbelli (80' Gozzi), Hoxha (85' Tagliavini A.), Panzanato (70' Gollini). A disp.: Tagliavini N., Ognibene, Lazzaretti, Pramarzoni, Veneri. All. Pivetti (Paganelli squalificato)Arbitro: Meloro di ParmaReti: 4' Corbelli, 15' Ricaldone, 59' Momodu, 68' Panzanato, 76' Turci