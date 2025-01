Calcio Promozione: secondo ko di fila per il Castelnuovo. I tabellini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nicola Salamone, allenatore in seconda del Castelnuovo, analizza così la partita: 'Ottimo primo tempo da parte del Castelnuovo che con tre occasioni nitide e un rigore clamoroso non fischiato (ammesso più che sportivamente anche dalla squadra avversaria), non solo non è riuscito ad andare in vantaggio ma addirittura ha subito gol nell’unica disattenzione commessa (e quindi, per ciò che si è visto, immeritatamente 1-0 favore del Campagnola a fine primo tempo). Nel secondo tempo gran giocata di Rivi per il 2-0 ed espulsione (esagerata) di un nostro giocatore pochi minuti dopo, che ha consentito, ad una squadra forte come il Campagnola, di poter dilagare.

A mio avviso risultato troppo severo per il Castelnuovo (soprattutto per il primo tempo espresso), ma il Campagnola, che ha una squadra molto forte, ha saputo approfittare di qualche disattenzione di troppo da parte del Castelnuovo. Faccio comunque i complimenti ai nostri ragazzi e ci prepariamo per per le prossime partite a testa alta'.Campagnola-Castelnuovo 4-1Reti: 37' Carlucci (Cam), 51' Jocic (Cam), 64' Chakir (Cam), 68' Rivi (Cam), 94' Pellin (Cas)CAMPAGNOLA: Vlas, Cavicchioli, Marzi, Parisi, Camara, Ricciotti (20' Consiglio), Camillo (73' Cortese), Montanari (83' Pedrazzoli), Jocic, (63' Chakir), Rivi, Carlucci (90' Pignagnoli). A disp.: Vioni, Mora, Vetere. All.: ManfrediniCASTELNUOVO: Menozzi, Giglioli, Fontanesi (71' Pellin), Le Guern, Baroni, Manini (54' Copertino), Bellei Ponzi, Buffagni, Carbone (62' Stanzani), Pivetti, Bellentani (71' Solieri). A disp.: Ripesi, Paltrinieri, Nizzoli, Reggiani, Cantaroni. All.: CasagrandiArbitro: Krolikowski di Modena

Note: ammoniti Camillo, Montanari, Cavicchioli; espulsi Bellei Ponzi (Cas) al 56', Reggiani (Cas, dalla panchina) al 57'Casalgrande-United Carpi 2-2Reti: 62' Coscelli (U), 67' Nadiri (U), 79' Duci (C), 95' Saetti Baraldi (C)CASALGRANDE: Taglini, Laino, Duci, Fantini, Barbieri, Saetti Baraldi, Pellati (73' Mediani), Bottazzi, Capasso (76' De Carluccio), Corsini, Veronesi (61' Corrente). A disp.: Pagani, Sifdine, Parmiggiani, Mazzacani, Curti, Occhi. All.: Cantaroni.UNITED CARPI: Mora, Amedei (81' Goldoni), Gianasi, Garlappi, Paramatti, Cavallini, Coscelli, Malagoli (85' Mebelli), Crispino, Nadiri, Baraldi (65' Addae). A disp.: Guadalupi, Coghi, Posponi, Mariconda, Perini, Malvezzi. All.: Bonissone.Arbitro: Gjuzi di BolognaNote: ammoniti Mora, Amedei, Crispino.Castellarano-San Felice 4-1Reti: 23' pt su rig. Stabellini (S), 36' pt Ferrara (C), 42' pt, 6' st Borghi D. (C), 22' st Bettelli (C)CASTELLARANO: Lanzotti, Gazzini (33' st Giuliani), Ficarelli, Cavazzoli (25' st Longu), Minutolo, Borghi D., Lusoli (26' st Baldelli, 31' Maestri), Saccani, Bettelli (39' st Teneggi), Ferrara, Bertolani. A disp.: Brevini, Vandelli, Pascali, Travagliati. All.: Lodi Rizzini.SAN FELICE: Galeazzi, Bagni, Gentile (33' st Zanfi), Pagano, Borghi A., Martino, Bernabiti (33' st Malavasi), Ed Darraj, Ndrejaj, Stabellini, Marconi (13' st Borghi T.). A disp.: Malagoli, Reggiani, Masuzzo, Cheli. All.: Verdi (Pizzo squalificato).Arbitro: Caiazzo di Reggio EmiliaNote: ammoniti Stabellini, Gazzini, Ed Darraj, MarconiColombaro-Sanmichelese 2-0Reti: 42' Sula, 42' st SavareseCOLOMBARO: Toni, Cornia (44' st Schenetti), Vandelli, Gazzotti, Acanfora, Malavasi, Calò (40' st Francioso), Savarese, Sula (35' st Bernardo), Rispoli (32' st Montorsi), Pacilli (13' st Sganzerla). A disp.: Bruno, Borelli, Cigarini, Parisi. All.: Antonelli.SANMICHELESE: Schiuma, Baisi (40' st Rafrafi), Solla (1' st Merli), Tardini, Doku (1' st Peddis), Alicchi, Spazzani (45' st Casini), Notari, Manzini, Frimpong (45' st Ferrari). A disp.: Paganelli, Palladini, Tolu, Gorzanelli. All.: Azzurro.Arbitro: Nid Bella di BolognaNote: ammoniti Solla, Rispoli, SpezzaniFiorano-Pgs Smile 3-2Reti: 25' Montorsi (P), 36' su rig. Guidetti (F), 27' st Bianchini (F), 45' st Cavani (P), 47' st Neri (F)FIORANO: Baciocchi, Bach (4' st Neri), Balestri, Torlai (13' st Opoku), Wusu, Hardy Nana, Vacondio, Olmi, Ienna (36' st Kwakye), Bianchini, Guidetti. A disp.: D'Arca, Nocetti, Hadine, Manzo, Rrushi, Malivojevic. All.: Sonnino (Parenti squalificato)PGS SMILE: Migliori, Giovani, Ruini, Cavani, Allegra, Pattuzzi, Bylyshi (32' st Bastia), Caselli (22' st Maietta), Montorsi (32' st Zarcone), Lotti (14' st Pederzoli), Gibertini (15' st Ascari). A disp.: Avino, Ruini, Giovanardi. All.: BattaglioliArbitro: Bidzogo di ParmaNote: ammoniti Torlai, Vacondio, Migliori, MontorsiMontombraro-La Pieve Nonantola 1-3Reti: 13' Gilli (L), 30' Margotta (L), 10' st Naini (M), 19' st Cataldo (L)MONTOMBRARO: Ferrone, Feraco, Monari, Carnazza (39' st Lotti), Dardi (4' st Hinek), Bigi, Generali (30' st Fusco), Sighinolfi, Zattini (1' st Naini), Rizzo, Pressato (1' st Pappalardo). A disp.: Guerrieri, Nicita, Gozzi. All.: Fanti.LA PIEVE NONANTOLA: Ortensi, Pepe (35' st Pederzani), Passerini, Zanoli (20' st Erihioui), Gobbi, Casarano, Esposito (41' st Parrini), Boriani, Carpeggiani (35' st Bevini), Margotta (15' st Cataldo), Gilli. A disp.: Calzati, Diallo, Tudini Bellei, Gibertoni. All.: Barbi.Arbitro: Sfirschi di BolognaNote: ammoniti Zattini, Carpeggiani, Bigi, Rizzo, Erihioui, Tudini BelleiRiese-Baiso Secchia 3-0Reti: 15' pt Cuoghi, 45' pt Fantastico, 6' st CandeloroRIESE: Codeluppi, Incerti, Turci (29' st Coviello), Boschetti, Cuoghi, Notario Aranda, Davoli (37' st Iemmi), Candeloro, Fantastico (45' st Valenti), Volpini (36' st Borghi), Pedrazzoli (40' st Carretti). A disp.: Tosi, Mussi, Mazzoli, Montani. All.: NazzaniBAISO SECCHIA: Caccialupi, Bonini, Pedroni, Gazzotti, Valmori, Banzi (34' st Silvestri), Benassi (39' st Ovi), Cristiani, Viviroli (1' st Briselli), Caputo, Barozzi (29' st Bonicelli). A disp.: Pellesi, Incerti, Galli, Abati, Zanetti. All.: SantiArbitro: Meloro di ParmaNote: ammonito CarrettiSammartinese-Atletic Cdr Mutina 1-4Reti: 7' Corbelli (A), 29', 5' st, 10' st su rig. Panzanato (A), 30' st aut. Sejdiraj (S)SAMMARTINESE: Falavigna, Turri (45' st Semellini), Montipò, Re (28' st Curcio), Pederzoli, Bega (41' st Salsi), Gareri, Mustica, Gozzi (30' st Carretti), Bovi (3' pt Corradini), Ametta. A disp.: Bigoni, Malaguti, Ferrari. All.: ReggianiATLETIC CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (14' st Sejdiraj), Ligabue, Gualdi, Lazzaretti, Ricaldone, Turci (38' st Veneri), Caselli (28' st Gollini), Corbelli, Cavani (18' st Teggi), Panzanato (28' st Andreoli). A disp.: Schena, Vignocchi, Tagliavini, Guerrero. All.: PaganelliArbitro: Vallone di PiacenzaNote: ammoniti Corradini, GualdiVirtus Camposanto-Ganaceto 0-1Rete: 94' su rig. CaselliVIRTUS CAMPOSANTO: Grazia G., Azindow, Vitiello (46' Diozzi, 80' Bortolazzi), Cehu, Mensah M.A., Pjolla, Grazia A. (50' Mensah M.), Natali (70' Mogavero), Momodu, Majri, Tecku. A disp.: Benetti, Telicki, Cisse, Gourchi, Ofosu. All.: Luppi.GANACETO: Cornia, Gianelli, Mondini, Bozzani, Mandreoli, Seghedoni, Paoli (72' Mecorrapaj), Vaccari, Caselli, Feninno (82' Cavani), Iattici (75' Dapoto). A disp.: Poli, Tourè, Fode, Zanni. All.: Virgilio.Arbitro: Antoni di Reggio EmiliaNote: ammoniti Pjolla, Mensah M.A.