Calcio Serie D, il Cittadella tenta il bis con la Pistoiese

La Pistoiese, dopo il fallimento è ripartita subito dalla Serie D grazie al titolo dell'Aglianese, ci viene presentata dall’ex tecnico arancione Luigi Consonni. «La Pistoiese è guidata da un tecnico (Domenico Giacomarro ndr) che ho visto già allenare e ho apprezzato a Grosseto dove in un anno e mezzo ha fatto molto bene. I tifosi si divertirono, la squadra esprimeva un calcio divertente e propositivo... penso che possa fare bene con una rosa importante. L’anno scorso ha vinto un campionato ad Altamura non partendo con i favori del pronostico. Si sono ritrovati lì e lui, con la sua esperienza e capacità, ha fatto un capolavoro vincendo un girone H difficilissimo.

Quest’anno, con una rosa completamente nuova, non sarà semplice assemblare i giocatori cercando subito di proporre quello che lui chiede, ma è un allenatore che sa il fatto suo. In squadre come la Pistoiese, così come a Ravenna, Piacenza, Livorno o Grosseto, quando sei obbligato a vincere purtroppo il tempo non lo hai e non hai nemmeno possibilità di sbagliare. In questo caso dovrà essere brava la società, ma anche tifosi e stampa, stando tutti uniti».

Una rosa completamente nuova ad eccezione di Caponi, Tanasa, Diodato e Valentini che già avevano indossato la maglia della Pistoiese: «Quelli che arrivano dai gironi del sud – ha spiegato Consonni – ovvero Mazzei, Cardella, Bertolo, Basanisi e Kharmoud, li ho visti giocare anche se non li conosco personalmente. A parte Caponi, Tanasa e Valentini, ho avuto modo di vedere giocare Tascini quando militava nel Gavorrano e nella Pianese, e Sparacello due o tre volte lo scorso anno nel Roma City.



Diodato e Grilli sono giocatori che conosciamo e non hanno bisogno di presentazioni, mentre Corvino l’ ho seguito quando era a Campobasso e Casarano. Un giocatore che sta facendo molto bene è sicuramente Greselin. L’ho visto dal vivo nell’amichevole di Livorno e a San Donato, già lo scorso anno aveva dimostrato tanto a Forlì e infatti sta risultando un giocatore importante. Insomma, quella della Pistoiese è una rosa di assoluto valore».

Le ultime dal campo

Nei toscani dovrebbero mancare solo Morra (rottura del crociato in preparazione) e Pinzauti che essendosi svincolato dalla C a fine agosto non può ancora giocare fino a fine settembre. Gli altri tutti arruolabili.

Nel Cittadella mancheranno ancora Mandelli, che sconta la seconda delle tre giornate di squalifica subite a Varese, e i giovani Orlandi e Gimmati.

Le probabili formazioni

Pistoiese (3-5-2): Lagonigro; Donida, Mazzei, Bertolo; Diodato, Greselin, Tanasa, Grilli, Kharmoud; Sparacello, Cardella. All. Giacomarro.

Cittadella (4-3-1-2): Piga; Fontana, Aldrovandi, Sabotic, Sardella; Osuji, Marchetti, Caesar Tesa; Bertani; Formato, Guidone. All. Salmi.

Arbitro: Mazzer di Conegliano.

Biglietti

La biglietteria dello stadio Melani di Pistoia è aperta sabato dalle 17 alle 19, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 12:45 alle 15:45. Il costo del biglietto del settore ospiti (Curva Sud) è di 10 euro, mentre in tribuna il costo del biglietto è di 15 euro.

Matteo Pierotti