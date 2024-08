Calciomercato, ultimo giorno: al Modena arriva Caso ma partono Strizzolo, Tremolada e Giovannini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“L’acquisto di Giuseppe Caso ci porta a completare la nostra rosa con un calciatore che ha peculiarità tecniche uniche in Serie B, che andranno ad arricchire il nostro reparto offensivo. La precedente conoscenza con Bisoli lo aiuterà ad integrarsi fin da subito nella nostra società e siamo certi che contribuirà a costruire un Modena ancora più forte“- ha affermato il DS Andrea Catellani:Nato a Torre Annunziata, cresce nel vivaio della Fiorentina, nel quale milita fino al 2018, prima di trasferirsi al Cuneo e vivere la sua prima esperienza nei professionisti, collezionando 26 presenze, un gol e 2 assist.

Resterà un’altra stagione in Serie C, questa volta con la maglia dell’Arezzo e le sue prestazioni non passano inosservate al Genoa, che ne rileva il cartellino. Il 13 dicembre 2020 l’esordio in Serie A, a Marassi contro la Juventus. Per ritrovare continuità la stagione successiva scende in Serie B, è il Cosenza a prenderlo in prestito e chiude con 39 presenze e 5 gol, ottenendo con Bisoli (e Di Pardo) un’insperata salvezza ai playout. In estate il Frosinone lo acquista a titolo definitivo dal Genoa e risponde con un’annata strepitosa coronata dalla promozione in Serie A: sfiora anche la doppia cifra, arrivando a 9 gol e 5 assist. Nell’ultima stagione ha collezionato 14 presenze nella massima serie con i ciociari ed è andato a segno in Coppa Italia al Maradona. Ora torna in Serie B, per ricoprire un ruolo da protagonista ancora una volta in maglia gialloblù, ma questa volta del Modena.





A fronte del nome di Caso in entrata ci sono stati altri nomi in uscita nell'ultimo giorno di calcio mercato. Il Modena ha ceduto a titolo temporaneo in Lega Pro: Romeo Giovannini al Gubbio, Roko Vukusic e Ousmane Niang all’Union Clodiense.



Definito anche il trasferimento di Luca Strizzolo al Cosenza in prestito con diritto di riscatto. L’attaccante friulano era arrivato in gialloblù nel gennaio del 2023 e dopo sei mesi di prestito nei quali aveva trovato 5 centri, era stato acquistato in estate, per poi andare a segno 6 volte nell’ultima stagione.



Passaggio di Luca Tremolada (foto), all’Ascoli in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di condizioni già stabilite. Il trequartista saluta dopo tre stagioni nelle quali ha tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia canarina, condite da un totale di 18 gol e 24 assist (12 dei quali nel 2022-2023, che gli sono valsi il 1° posto nella classifica assistmen della Serie B).