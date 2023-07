Calendario Serie B: prima al Braglia sarà alla seconda contro l'Ascoli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













calendario della serie B . Il campionato avrà inizio sabato 19 agosto (probabile un anticipo a venerdì 18) e si concluderà il 10 maggio 2024. Ci saranno cinque turni infrasettimanali: martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre (che coincide con il boxing day), martedì 27 febbraio 2024 e mercoledì 1 maggio 2024 (giorno festivo).Previste anche 4 soste, tutte nei weekend: 9/10 settembre, 14/15 ottobre, 18/19 novembre, 23/24 marzo, mentre dal 27 dicembre al 12 gennaio 2024 il campionato osserverà la sosta invernale; il 26 dicembre, come già negli anni precedenti, coinciderà con l’ultima giornata di andata, e dunque si ripartirà dopo la sosta con la prima di ritorno.Quest’anno, per la prima volta, anche la serie B avrà il calendario asimmetrico, sull’onda di quanto avviene in serie A ormai da qualche stagione; vale a dire che l’ordine delle gare del girone di ritorno non sarà uguale a quello del girone di andata.Al momento il calendario non è completo, dato che non è ancora completa la lista delle partecipanti al torneo; la Reggina è al momento esclusa, ma ha già proposto ricorso; anche il Perugia, retrocesso sul campo come terzultimo classificato, ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro l’ammissione del Lecco. L’organo deputato sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche si pronuncerà entro il 28 luglio (probabile nei giorni del 20-21 luglio). Quindi eventuale parola ai tribunali della giustizia amministrativa, il Tar del Lazio (2 agosto) e il Consiglio di Stato (29 agosto). Probabile quindi lo slittamento dell’inizio del torneo; in questo caso la partenza sarebbe il 2 settembre; se dovesse prendere corpo questa strada, sarebbero tre le giornate che salterebbero (19 e 26 agosto, più l’infrasettimanale del 29 agosto) con la necessità, a campionato in corso, di inserire altri tre turni infrasettimanali.

Il calendario è dunque stato compilato con una X, che indica la squadra mancante.



Il Modena debutterà in trasferta, su richiesta della società per lavori di adeguamento al Braglia, il 19 agosto proprio contro la X indicata; probabile che sarà ripescato il Brescia, ma al momento nulla è ancora stato deciso sul punto; la Reggina spera nella riammissione, difficile se non improbabile quella del Perugia; il Brescia pare spinga per un format a 22 squadre (in questo caso calendario da rifare per intero) mentre la Lega dice che sarà fatto salvo l’attuale format a 20 squadre.



La prima al Braglia sarà alla seconda contro l’Ascoli, poi in sequenza, Cosenza, Pisa, le due matricole Feralpi e Lecco, Sudtirol, Venezia, Palermo, Bari, Ternana, Catanzaro, Sampdoria (in casa 11 novembre). I due derby della via Emilia sono uno dietro l’altro: Parma alla 14esima in trasferta il 25 novembre, dopo la sosta, poi Reggiana al Braglia il 2 dicembre. Poi l’andata prevede Como, Cittadella, Cremonese e Spezia, le ultime due in trasferta consecutivamente.



La prima di ritorno sarà il 13 gennaio 24, alla ripresa dopo la sosta invernale ancora con la squadra indicata con X, in casa; poi in sequenza, Palermo, Parma (27 gennaio al Braglia), Sampdoria, Cosenza, Venezia, Spezia, Pisa; poi due gare consecutive in casa, Cremonese e Feralpi, poi Cittadella, Bari, Ternana, Catanzaro, Ascoli, SudTirol, prima del derby con la Reggiana alla 36esima, il 1 maggio, a Reggio Emilia; chiusura con i due rami del lago di Como, lariani in casa alla 37esima e Lecco fuori casa all’ultima.



Al momento, complice anche il mercato, e squadre con rose non definitive, difficile ipotizzare pronostici; l’auspicio è quello di vedere un bel campionato che abbia i Modena tra i suoi protagonisti principali.

Corrado Roscelli