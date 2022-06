Campionato italiano giornalisti ciclisti: Giovanni Fantozzi è d'oro

Giovanni Fantozzi ( qui ) ha vinto ieri a Pontecchio Polesine (Rovigo) il titolo italiano di ciclismo su strada dei giornalisti nella categoria Gentleman (over 60). Giunto alla sua 73ª edizione e organizzato dall’AGCI, il campionato italiano dei giornalisti ciclisti si è svolto a Pontecchio per onorare la memoria di Franco Pavan, redattore del Gazzettino di Rovigo prematuramente scomparso lo scorso anno in seguito a un incidente stradale nel quale è stato coinvolto mentre si allenava con la sua bicicletta sulle strade di casa.A circa metà della gara che si è snodata per circa 40 km su un tracciato, da ripetere più volte, che attraversava il centro abitato di Pontecchio, Fantozzi è stato il promotore della fuga che ha caratterizzato la gara. Dopo un giro in solitaria, è stato raggiunto da Silvano Ploner (Senior) e poi da Graziano Calovi (Veterani) e con i due colleghi trentini ha formato un terzetto che è arrivato fino al traguardo.Tra circa un mese si svolgerà al Nürburgring in Germania il campionato mondiale dei giornalisti, organizzato dal World Press Cycling Championship (WPCC), nel quale verranno assegnate le maglie iridate a cronometro, su strada e sui 300 metri da fermo. Per Fantozzi il titolo italiano vinto a Pontecchio è di buon auspicio in vista dell’appuntamento del Nürburgring, al quale giunge forte anche di quattro titoli mondiali vinti (due a cronometro, uno su strada e uno sui 300 metri) nelle ultime due edizioni, quella di Treviso del 2019, e quella danese di Vejle del 2021. Tuttavia, considerata la lunghezza e la durezza del tracciato tedesco che prevede molte centinaia di metri di dislivello, per l’atleta modenese, che predilige percorsi non troppo impegnativi, non sarà facile confermarsi.