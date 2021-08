Campionato serie C al via. E il Modena parte favorito

Finalmente al via il campionato di Serie C. Sarà il primo con una parziale riammissione dei tifosi dopo la pandemia da Covid, e sarà il primo per la nuova proprietà del Modena Calcio.La famiglia Rivetti, che in estate ha acquisito il pacchetto da Romano Sghedoni, non si è fatta mancare niente.Nuovo assetto societario, nuove cariche dirigenziali, nuovo direttore sportivo, nuovo allenatore e squadra quasi completamente nuova e ricostruita pressochè da zero rispetto alla gestione precedente; addirittura nuovo intervento per la risistemazione dello stadio Zelocchi, le cui condizioni nel finale della scorsa stagione pare avessero influito sulla preparazione della prima squadra.L’organigramma societario è di tutto rispetto, come pure la scelta del direttore sportivo appare azzeccata; Vaira ha lavorato sodo e in pochissimo tempo ha allestito una rosa sontuosa e altamente competitiva.La scelta del mister non si discute; Tesser era già stato vicino al Modena qualche anno fa, nella gestione Amadei-Tosi, poi l’affare sfumò. Nel frattempo ha dimostrato di essere un allenatore, oltre che una persona, estremamente serio e preparato e abituato a vincere campionati, cosa che non guasta mai.La rosa è di altissimo livello; sul mercato la società non ha badato a spese, allestendo una formazione che, almeno sulla carta, è di sicuro livello e affidamento; una rosa composta da giocatori di valore, e anche di categoria superiore.Il Modena, al momento appare dunque come la favorita del girone, la squadra da battere. ma si sa che il calcio non è una scienza esatta e nemmeno una raccolta di figurine; sarà come sempre il campo a decidere; sul punto appare al momento condivisibile la linea della società, ispirata al basso profilo, e caratterizzata dalla assenza di proclami, che piacciono sempre tanto ai tifosi ma che sono oltremodo pericolosi.Il precampionato ha offerto spunti interessanti, tra cui una amichevole con il Milan, che al Modena mancava dal precampionato 1992/1993 (stadio Braglia, finale 3-0 per il Milan allora guidato da Capello), disputata a Milanello, nel centro sportivo dei rossoneri, una prima assoluta per il Modena e assolutamente prestigiosa per la società e per la squadra.Per quanto riguarda il campionato, il Modena è inserito nel girone B, come l’anno scorso; rimane confermato il format attuale, vale a dire con i playoff promozione allargati con la fase finale tra le squadre dei tre gironi, e i playout retrocessione.Calcio di inizio domenica 29 agosto alle ore 20.30 allo stadio Zecchini di Grosseto contro i biancorossi locali.Buon campionato.Foto Fiocchi Modena Fc