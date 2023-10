Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Credo oggi si possa dire che non sbagliammo quando decidemmo di fare dello sport una leva fondamentale di crescita per le persone e di valorizzazione dei territori, puntando su quello di base così come sui grandi eventi internazionali. E ai tanti giovani atleti che sono qui oggi, voglio rivolgere il mio augurio: divertitivi, impegnatevi, date il meglio di voi, ma sempre con lealtà e nel rispetto dell’avversario. E già in questo modo sarete tutti, davvero, grandi campioni' - ha detto il presidente della Regione.Con lui, al varo del nuovo campo, la sindaca, Paola Guerzoni, il presidente della Polisportiva Campo, Filippo Serafini, la responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, Daniela De Angelis. Insieme ai ragazzi e ai tecnici delle squadre di calcio giovanili.Un intervento realizzato con un’attenzione particolare agli aspetti di sostenibilità ambientale, per un costo complessivo di 570mila euro, cofinanziato dalla Regione con un contributo di 300mila euro: uno dei tre in provincia di Modena realizzati con il bando finanziato da fondi FSC nell’ambito della legge regionale 5 del 2018 per lo sviluppo integrato degli ambiti locali.