Cantagalli sta bene, operazione perfettamente riuscita

'Nei giorni scorsi l’Assistant Coach Luca Cantagalli è stato sottoposto ad intervento non invasivo di riparazione valvola mitrale al Maria Cecilia Hospital di Cotignola dal Professor Alberto Albertini. L’operazione è perfettamente riuscita e Cantagalli sta seguendo un programma di riabilitazione che lo riporterà presto in palestra. A Luca vanno gli auguri di tutta Modena Volley per una pronta guarigione'Così la società Modena Volley ha comunicato l'esito dell'intervento chirurgico