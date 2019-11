Caputo al top, e il Sassuolo asfalta il Bologna

Finisce 3-1 il derby emiliano. Il Sassuolo torna al successo dopo tre sconfitte. Una vittoria importante, quella nel derby, che segna la vittoria che ha anche un altro significato: quello del sorpasso in classifica, proprio del Bologna di Mihajlovic.

A sbloccare il risultato ci pensa Caputo nel primo tempo al 34', nella ripresa raddoppia Boga, in seguito a un ribaltamento di fronte. Orsolini, per il Bologna, lla riapre subito a soli due minuti di distanza. Il 3-1 finale è opera ancora di Caputo: azione personale meravigliosa che termina con un sinistro incrociato nell'angolo, imparabile per il portiere avversario.







IL TABELLINO

Sassuolo-Bologna 3-1

Marcatori: 34' e 75' Caputo (S), 68' Boga (S), 70' Orsolini (B)

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli (77' Bourabia), Magnanelli, Djuricic (61' Traorè); Berardi (74' Defrel), Caputo, Boga.

A disp: Russo, Turati, Muldur, Peluso, Piccinini, Tripaldelli, Duncan, Raspadori.

All. Roberto De Zerbi

BOLOGNA: Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Medel (61' Dzemaili), Poli (82' Schouten); Orsolini, Svanberg, Stov Olsen (54' Sansone); Palacio.

A disp: Da Costa, Sarr, Denswil, Paz, Corbo, Juwara, Cangiano.

All. Miroslav Tanjga

Arbitro: Piccinini di Forlì

Assistenti: Galetto di Rovigo - Caliari di Legnago

Quarto Ufficiale: Fourneau di Roma 1

VAR: Rocchi di Firenze - Cecconi di Empoli

Ammoniti Medel (B), Danilo (B), Bani (B), Marlon (S), Traorè (S), Svanberg (B), Mbaye (B)

Foto: sassuolocalcio.com