Carpi, 0-0 al Cabassi contro il Fano

Reti inviolate per un pareggio che alla fine ci sta tutto, vista la gara divisa in due parti. La prima con il Carpi sottotono e la seconda con una reazione decisa ma non sufficiente per quella rete. Allo stadio Cabassi finisce così 0-0 la terza gara sulle 38 da disputare nel campionato di serie C del Carpi. Pareggio comunque utile per ottenere quel punto necessario ai biancorossi per rimanere, con 7 punti, in vetta alla classifica di serie C.



Il tabellino



Carpi Fc 1909 (3-4-1-2): Rossini, Sabotic, Venturi, Varoli; Danovaro (8’st Giovannini), Bellini (28′ Marcellusi), Fofana, Martorelli; Maurizi; Biasci, Carletti (44’st Sassi).

A disposizione: Rossi, Pozzi, Varga, Ferri, Ferrieri, Sassi. All. Pochesci

Alma Juventus Fano (4-3-1-2): Meli; Cargnelutti, Di Sabatino (4’st Bruno), Zigrossi, De Vito; Amadio, Parlati, Marino (17′ Scimia); Paolini (42’st Rillo); Baldini (17′ Ferrara), Barbuti (42’st Said).

A disposizione: Viscovo, Isacco, Sarli, Monti, Martella, Santarelli Longo. All. Alessandrini

Arbitro: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

Ammoniti: Marino (F), Fofana (C), Zigrossi (F), Said (F)

Recuperi: pt 1′ – st 3′

Spettatori: 250 “vecchi abbonati”, 150 paganti



Foto: Carpifc.com