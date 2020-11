Carpi, al Cabassi è 0-0 ma basta per la vetta

Si è chiusa sul risultato dila sfida tra, giocata alle 15 allo stadio “Sandro Cabassi” di Carpi e valevole per la 9^ giornata del Girone B. Partita molto combattuta e dispendiosa dal punto di vista fisico, che entrambe le squadre hanno provato a vincere. Le occasioni migliori le hanno avute gli ospiti, ancora imbattuti in trasferta. Grazie a questo pareggio la squadra di Pochesci raggiunge il Padova in vetta alla classifica con 17 punti, Legnago a quota 12.

