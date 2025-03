Carpi bello e perdente a Campobasso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Carpi sconfitto dal Molinari di Campobasso. Carpi in vantaggio con Figoli. Al 24' gara interrotta per 22 minuti per un malore di uno spettatore in curva. Il secondo tempo si apre con un destro di Bifulco sul fondo. Al 34esimo cambia la partita: Campagna a tu per tu con Neri sbaglia, la palla finisce al Campobasso che ribalta e Riccardo Forte pareggia. Tre minuti dopo Sorzi si fa beffare da Pierno che lo anticipa e tocca per il 2 a 1.



Campobasso - AC Carpi: 2-1Reti: 19′ Figoli (Car), 79′ Forte (Cam), 88′ Pierno (Cam)Campobasso (3-5-2): Neri; Remy, Benassai, Mondonico; Pierno, D’Angelo (dall’80’ Chiarello), Cerretelli (dal 46′ Martina), Serra, Lombari (dal 46 Di Nardo); Bifulco (dal 71′ Forte), Di Stefano (dal 71′ Falco). A disposizione: Forte, Barbato, Mancini, Calabrese, Morelli, Celesia, Pellitteri, Prezioso, Bigonzoni. All. ProsperiAC Carpi (4-3-1-2): Sorzi; Verza, Zagnoni, Panelli, Cecotti; Casarini (dall’80’ Amayah), Mandelli (dall’89’ Stanzani), Figoli (dall’89’ Saporetti); Puletto (dal 62′ Campagna); Cortesi, Gerbi (dal 62′ Sall). A disposizione: Theiner, Lorenzi, Calanca, Rossini, Rigo, Visani. All. SerpiniArbitro: Sig. Tropiano sez. Bari / Assistenti: Morotti – Martone / 4° Ufficiale Sig. Castellone (Napoli)Ammoniti: Figoli (Car), Pierno (Cam), Martina (Cam), D’Angelo (Cam)Espulsi: nessuno.Recupero: 1’ p.t.; 5’ s.t.Foto Carpi Calcio