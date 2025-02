Carpi bello e perdente: al Cabassi passa la Pianese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sconfitta amara per il Carpi. Al Cabassi vince la Pianese per 1-0 con un gol alla mezz’ora della ripresa. L’undici di Serpini ha comunque mostrato un ottimo calcio, soprattutto nel primo tempo quando ha colpito anche un palo con Sall.

TABELLINO

AC Carpi vs Pianese 0-1 (0-0)

Reti: 74′ Da Pozzo (P)

AC Carpi (4-3-1-2): Sorzi; Rossini (dall’83’ Verza), Zagnoni, Panelli, Rigo; Amayah (dal 76′ Casarini), Mandelli (dal 76′ Saporetti), Campagna; Cortesi; Fossati (dall’83’ Stanzani), Sall (dal 70′ Gerbi). A disposizione: Theiner, Lorenzi, Calanca, Mazzoni, Tcheuna, Visani, Petito. All. Serpini

Pianese (3-4-2-1): Boer; Ercolani (dal 78′ Pacciardi), Masetti, Indragoli; Da Pozzo (dal 90’+3 Colombo), Proietto, Simeoni, Frey (dal 78′ Chesti); Bacchin, Nardi (dal 46′ Marchesi); Mastropietro (dal 63′ Falleni). A disposizione: Filippis, Reali, Barbetti, Spinosa, Pallante. All. Formisano

Arbitro: Sig. Vingo sez. Pisa / Assistenti: Chillemi – Cozzuto / 4° Ufficiale Sig. Lotito (Cremona)

Ammoniti: Fossati (C), Cortesi (C), Frey (P), Indragoli (P)

Espulsi: nessuno.

Recupero: 1’ p.t.; 5’ s.t.

Foto Carpi calcio