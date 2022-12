Carpi Calcio, esonerato l'allenatore Bagatti

Per Bagatti si tratta del secondo esonero dalla panchina dei biancorossi dove era stato richiamato nella scorsa stagione

Massimo Bagatti non è più l'allenato del Carpi calcio. 'Il Club - si legge in una nota - ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, augurandogli i migliori successi professionali per il proseguo della carriera'. Per Bagatti si tratta del secondo esonero dalla panchina dei biancorossi dove era stato richiamato nella scorsa stagione.





