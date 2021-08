Carpi Calcio, inizia l'era Lazzaretti: oggi l'annuncio

Si sono chiuse ieri le manifestazioni d'interesse per il Carpi Calcio. L’iter ufficiale è previsto che si concluda oggi, ma i giochi ormai sono fatti. E' infatti Claudio Lazzaretti, ex patron della Correggese, l’unico ad essersi presentato per rilanciare la società.E proprio Lazzaretti, titolare dell'azienda Texcart che già negli anni scorsi aveva tentato di rilevare il Carpi da Bonacini, due giorni fa ha ufficializzato il suo addio alla Correggese con una dura lettera.'Nella via si fanno progetti e programmi poi all’improvviso possono capitare opportunità che se recepite possono essere la svolta calcistica per una crescita importante. Questo è quello che si poteva fare purtroppo sulle disgrazie calcistiche della vicina Carpi. Io avevo prospettato un progetto che non è stato condiviso e ampiamente criticato - ha scritto Lazzaretti -. Rispetto il pensiero di tutti, ma non accetto di essere trattato e giudicato come è stato fatto dai correggesi, perché io preso una società sull’orlo del fallimento, piena di debiti e dove il presidente alla sera vuotava la cassa del bar. Credo di averla portata al massimo livello che si poteva raggiungere con la struttura attuale. Io non mi sento più a casa mia e quindi farò di tutto per togliere il disturbo il più presto possibile'.