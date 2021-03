Carpi, col Perugia nulla da fare

Un gol per tempo firmati da Murano e Minesso e il Perugia, nello stadio di casa, mette in saccoccia altri tre punti, lasciando il Carpi a bocca asciutta anche nelle trentesima di campionato, in 14esima posizione, nella seconda metà della classificaPERUGIA – CARPI 2-0PERUGIA: Fulignati; Elia, Sgarbi (30’st Cancellotti), Monaco, Crialese (30’pt Favalli); Moscati, Vanbaleghem, Kouan (30’st Vano); Minesso, Melchiorri, Murano (20’st Sounas). All. Caserta.A disposizione: Minelli, Bocci, Angella, Burrai, Di Noia, Lunghi, Bianchimano.CARPI: Rossi; Gozzi, Venturi, Sabotic (1’st Varoli); Marcellusi (14’st Bayeye), Bellini (25’st Ferretti), Fofana, Lomolino; Ceijas (14’st Ghion); Giovannini, De Cenco (14’st De Sena). All. Pochesci.A disposizione: Pozzi, Cavazza, Eleuteri, Ercolani, Martorelli, Offidani, Tripoli.Arbitro: sig. Simone Galipò di Firenze.Marcatori: Murano 35’pt, Minesso 23’stAmmoniti: Sabotic, Venturi, Pochesci (all. Carpi), Kouan, Monaco, VanoRecupero: pt 2′ – st 5′