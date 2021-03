Carpi, con Virtus Verona 2-2 e tanti brividi

Un rigore di Danti al 95′ salva la Virtus Verona dal ko al Cabassi. Partita molto combattuta, decisa da un incredibile finale. L'avvio è tutto Carpi, con il vantaggio biancorosso al 4′, con De Cenco che insacca in rete il gol dell’1-0. Al 28′ il pari della Virtus Verona con il cross di Danti e il tuffo di testa di Pittarello che mette dentro per l’1-1. Al 20′ della ripresa nuovo vantaggio del Carpi con De Cenco che mette mette a segno il nuovo vantaggio rimediato all'incredibile rigore concesso alla squara avversaria ben oltr il 95esimo e trasformato da Danti per il 2-2 finaleCARPI FC 1909 - VIRTUS VERONA 2-2CARPI (3-4-1-2): Rossi; Gozzi, Venturi, Varoli; Eleuteri (28’st Bayeye), Ghion (28’st Ceijas), Fofana, Lomolino (31’st Ercolani); Giovannini (41’st Martorelli); De Sena (28’st Bellini), De Cenco. All. PochesciA disposizione: Pozzi, Llamas, Tripoli, Motoc, Martorelli, Offidani, Ferretti, Ridzal.VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Giacomel; Pinto (30’st Marcandella), Visentin, Pellacani, Daffara; Danieli (30’st De Rigo), Cazzola, Lonardi (30’st Delcarro); Danti; Carlevaris (14’st Arma), Pittarello. All. Fresco.A disposizione: Chiesa, Mazzei, Mazzolo, Pessot, Bentivoglio, Bridi, Amadio.Arbitro: sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.Marcatori: De Cenco 4’pt, 26’st, Pittarello 28’pt, Danti 50’st rigAmmoniti: Visentin, Danti, Pinto, Cazzola, Ercolani, Rossi, Bayeye