Carpi, dopo la disfatta di Padova torna in panchina Pochesci

Dopo il 6 a 0 rimediato a Padova e le dimissioni di Luciano Foschi da allenatore, sulla panchina del Carpi torna Sandro Pochesci. Ricordiamo che tre settimane fa era stato proprio Foschi a sostituire Poschesci sulla panchina dei biancorossi. Una esperienza negativa per l'allenatore romano che in 6 gare ha rimediato una vittoria e 5 sconfitte con 4 reti segnate e 20 subite.

