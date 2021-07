Carpi F.C. incubo nel giorno del nuovo mister: esclusi dalla serie C

'In merito alla comunicazione emanata in data Giovedì 8 Luglio alle ore 23.05 dalla Co.Vi.So.C, il Carpi Fc 1909 annuncia di aver dato mandato al Legale Avv. Mattia Grassani di procedere con l’avvio delle pratiche per il ricorso, ritenendo di aver operato in linea con le normative vigenti e federali, al fine di completare la domanda di iscrizione al campionato di Serie C 2021/22'. Con questo breve comunicato il Carpi calcio ha confermato ciò che si prospettava come il peggior scenario si potesse presentare, soprattutto nel giorno della presentazione del nuovo allenatore Sebastiano Siviglia. Il Carpi è escluso dalla Serie C. I rilievi mossi dagli organismi deputati sarebbe relativi ad un non conforme versamento dei contributi INPS. Per il Carpi le strade rimangono due: o la possibilità di ricorso al Coni, come annunciato di fatto contestualmente alla notizia, o il tentativo di riammissione in serie minori e fuori dal mondo professionistico ufficiale, ovvero dalla serie D o dall'Eccellenza.