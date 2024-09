Carpi - Ascoli 2-2, che battaglia al Cabassi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Padroni di casa in vantaggio dopo 8 minuti grazie ad un destro di Forapani deviato da Cozzoli. E' proprio Cozzoli a siglare il pari al 33' su assist di Corazza, poi ad inizio ripresa i biancorossi tornano avanti con di Zagnoni. Al 73' è ancora Corazza a siglare il gol del definitivo pareggio ben servito dalla sinistra da Cozzoli.Foto Daniele Lugli - Carpi FCAC Carpi vs Ascoli 2-2 (1-1)Reti: 8′ Forapani (C), 33′ Cozzoli (A), 50′ Zagnoni (C), 73′ Corazza (A)

AC Carpi (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli (dal 46′ Verza), Rossini; Forapani, Contiliano (dal 79′ Stanzani), Nardi (dal 54′ Amayah); Cortesi; Saporetti (dal 64′ Puletto), Gerbi (dal 64′ Sall). A disposizione: Pezzolato, Lorenzi, Calanca, Zoboletti, Mazzali, Cecotti, Mandelli, Figoli, Sereni. All. Serpini



Ascoli (3-4-1-2): Livieri; Menna, Curado, Quaranta; Alagna, Varone (dal 40′ Bertini), Bando (dal 57′ Tremolada), Cozzoli (dal 79′ Caccavo); Marsura (dal 79′ Silipo); Tirelli (dal 57′ D’Uffizi), Corazza. A disposizione: Abati, Raffaelli, Maurizii, Adjapong, Gaglioli, Campagna, Maiga Silvestri, Achik, Gagliardi. Allenatore: Carrera



Arbitro: Sig. Di Reda sez. Molfetta / Assistenti: Parisi – El Filali / 4° Ufficiale Sig. D’Eusanio (Faenza)

Ammoniti: Forapani (C), Zagnoni (C), Bertini (A), Sorzi (C), Contiliano (C), Rossini (C)

Espulsi: nessuno.

Recupero: 2’ p.t.; 5’ s.t.