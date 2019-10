Carpi no problem, 2-0 al Fano

Carpi batte Fano per 2-0. In rete per i biancorossi Biasci e Jelenic. Per la squadra di Riolfo è la terza vittoria consecutiva. Una vittoria che alimenta l'ottimismo in vista del derby di giovedì prossimo contro il Modena.



Il tabellino



CARPI-FANO 2-0

Reti: 69’ Biasci, 75’ rigore Jelenic

CARPI (4-3-1-2): Nobile, Rossoni, Sabotic, Ligi, Lomolino (78’ Clemente); Saber (62’ Biasci), Pezzi (87’ Fofana), Carta; Saric (87’ Simonetti); Jelenic (78’ Carletti), Vano.

A disposizione: Rossini, Varoli, Pellegrini, Van der Heijden, Maurizi, Fofana, Mastaj, Simonetti, Boccaccini.

Allenatore: Riolfo

FANO (4-3-3): Viscovo, Tofanari (76’ Ricciardi), Di Sabatino, Diop, De Vito; Paolini (1’st Said), Marino (76’ Di Francesco), Parlati; Kanis, Barbuti, Baldini.

A disposizione: Fasolino, Boccioletti, Giorgini, Tassi, Sapone, Venditti, Sarli, Beduschi.

Allenatore: Fontana

Arbitro: Di Marco di Ciampino, assistenti Collavo di Treviso e Marchetti di Trento

Note: espulso al 36’pt Di Sabatino per doppia ammonizione; ammoniti Paolini, l’allenatore del Fano Fontana