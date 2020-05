Carpi (quasi) in serie B, Bonacini: 'Premiato il merito sportivo'

Ieri l’Assemblea dei club diha deciso in unanimità di chiudere la stagione.promosse in. Qualche dubbio ancora sulla quarta promossa che, secondo il criterio che tiene conto della media punti e delle partite giocate premierebbe il Carpi. Manca solo la ratifica del Consiglio Federale per fare chiudere ai biancorossi il poker delle promosse. Deciderà il. Esclusa la ReggianaQuesta la dichiarazione del Presidente Stefano Bonacini a commento della decisione emersa dall'Assemblea dei club di serie C che ha portato soddisfazione in casa Carpi e molti mal di pancia in altre società tra cui Bari e Reggiana.“Prendiamo atto con soddisfazione della decisione presa a maggioranza dall’Assemblea di Lega Pro.I Presidenti hanno ritenuto fosse corretto premiare il merito sportivo, come suggerito dalle NOIF della Figc nonché dall’Esecutivo della UEFA. Non esiste alcun altro genere di riflessione da sviluppare, almeno per quanto concerne la decisione assunta in modo democratico da tutte le Società. Principi che ci aspettiamo confermerà anche il Consiglio Federale, a cui spetta la ratifica della decisione assunta dall’Assemblea di Lega Pro“.