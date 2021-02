Carpi, ritorno di Pochesci si apre con un pareggio sofferto ad Arezzo

Finisce in parità 3-3 la sfida tra Carpi e il fanalino di coda Arezzo che ha segnato il ritorno sulla panchina dei biancorossi di mister Pochesci dopo le dimissioni di Foschi. Ospiti in vantaggio con un autogol, poi arriva il pareggio di Altobelli sul finale di primo tempo. Nella ripresa Varoli e Giovannini portano il Carpi sul 3 a 1. Pinna accorcia per la squadra di casa e nel finale l'Arezzo pareggia al 41esimo del secondo tempo con Piu. Brividi nel finale con il portiere Rossini infortunato e il Carpi che, finiti i cambi, è costretto a mettere in porta De Cenco che resiste a nove minuti di recupero di assalto dei padroni di casa.

AREZZO – CARPI 3-3

Marcatori: Pinna aut. 6’pt, Altobelli 42’pt, Varoli 6’st, Giovannini 16’st, Pinna 20’st



AREZZO: Sala; Karkalis (14’st Di Paolantonio), Sbraga, Luciani, Pinna; Altobelli (33’st Carletti), Iacoponi, Serrotti (14’st Benucci), Arini (25’st Belloni); Cutolo (25’st Cerci), Piu. All. Stellone. A disposizione: Melgrati, Kodr, Maggioni, Sussi, Zitelli, Di Grazia, Ventola.

CARPI: Rossini; Sabotic, Gozzi, Varoli (19’st Ercolani); Eleuteri, Ghion, Fofana, Lomolino; Mastour (19’st Bellini); Giovannini, De Cenco. All. Pochesci. A disposizione: Pozzi, Ercolani, Llamas, Bellini, De Sena, Marcellusi, Ferretti, Offidani, Ceijas, Ridzal, Motoc, Tripoli.

Arbitro: Paride Tremolada di Monza.