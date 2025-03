Carpi sconfitto 2-1 in casa dal Gubbio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Carpi fallisce l'assalto alla zona playoff perdendo in casa lo scontro diretto con il Gubbio nella trentaquattresima giornata di campionato.

Decisivo un autogol di Panelli al 69'. Quasi un viatico per gli avversari che ne sanno approfittare. Nel finale (92'), Tomassini chiude la pratica segnando il secondo gol per il Gubbio.

Con questi tre punti, gli umbri balzano a quota 44 in classifica, lasciando il Carpi a 40, al momento tredicesimo e fuori dalla zona playoff.



AC Carpi vs Gubbio 0-2 (0-0)Reti: 70′ Panelli aut. (G), 90’+3 Tommasini (G)AC Carpi (4-3-1-2): Sorzi; Cecotti, Zagnoni, Panelli, Rigo (dal 46′ Verza); Casarini, Mandelli, Figoli (dall’84’ Campagna); Puletto; Saporetti (dal 62′ Cortesi), Sall (dal 40′ Gerbi). A disposizione: Theiner, Lorenzi, Calanca, Rossini, Visani, Amayah, Stanzani. All. SerpiniGubbio (4-3-3): Venturi; Zallu, Rocchi, Tozzuolo, Corsinelli; Proietti (dal 67′ Faggi), Rosaia, Iaccarino (dal 67′ D’Avino); Spina (dall’88’ Maisto), Tommasini, D’Ursi (dal 77′ Di Massimo).A disposizione: Bolletta, David, Franchini, Rovaglia. All. FontanaArbitro: Sig. Peletti sez. Crema / Assistenti: Caldarola – Lo Calio / 4° Ufficiale Sig. Di Palma (Cassino)Ammoniti: Gerbi (C), Cecotti (C)Espulsi: nessuno.Recupero: 1’ p.t.; 4’ s.t.