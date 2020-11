Il derby deciso da un autogol e il Modena trionfa sul Carpi

Ammoniti: Biasci (C), Bayeye (C), Ingegneri (M), Zaro (M)

Una gara sofferta dove quel pizzico di fortuna che rende decisivi anche dei passaggi apparentemente irrilevanti che si trasformano in autogol ha premiato i padroni di casa al Braglia. Il derby Modena-Carpi finisce 2-1. Partita sbloccata da un rigore trasformato da Tulissi al 5° minuti dal fischio di inizio. Il pareggio arriva al 38' del secondo tempo. La gara sembra destinata a chiudersi in parità, poi il caso ci mette lo zampino. Un cross basso da sinistra nell'area del Carpi viene messo in rete, nella propria porta, da Bellini che tenta la deviazione. Un regalo che vale 3 punti importantissimi ai fini della classifica, con i gialloblù che superano gli avversari biancorossi e si portano ad un seppur provvisorio, secondo postoIl tabellino

