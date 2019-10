Carpi-Modena 0-1, Tulissi dipinge il derby gialloblù

Incredibile, il pronostico del derby Carpi-Modena e' stato ribaltato da Tulissi su calcio di rigore al 56'. Su un fallo che arriva a troncare una azione da gol che non lascia dubbi all'arbitro che oltre ordinare il tiro dal dischetto estrarre il cartellino rosso che lascia I biancorossi in inferiorità numerica. Carpi-Modena 0-1Dal 1997 il Modena non vinceva il derby al Cabassi.