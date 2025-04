Castelfranco, Di Cosmo-Melotti: fumata nera. E rispunta il nome di Salvioli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il terzo incontro tra il presidente della Virtus Castelfranco Diego Di Cosmo e l'ex allenatore del Modena Mauro Melotti non ha sortito gli effetti sperati, nel senso che le due parti non hanno trovato un accordo. Ma la trattativa non è finita: ci sarà un altro incontro, forse l'ultimo, col commercialista di Melotti. La sensazione è che ben difficilmente Di Cosmo passerà la mano anche perché ha dichiarato pubblicamente che non cerca acquirenti, ma solo gente che possa dare una mano alla società. Il vicepresidente Claudio Trebbi spinge perché la Virtus passi al nuovo gruppo modenese, un gruppo non ancora definito. In queste ore è spuntato anche il nome dell'ex presidente della Modenese Massimiliano Salvioli, ma la voce non ha trovato conferme. Sarebbe un ritorno nel calcio clamoroso, quello di Salvioli, che due anni fa non iscrisse la Modenese all'Eccellenza facendola ripartire dalla Seconda, poi persa sul campo ma riottenuta la scorsa estate con la fusione con la Fortitudo e terminata quest'anno con la promozione in Prima.

Matteo Pierotti