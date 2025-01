Castelfranco, mister Napolitano: 'Non accetto lezioni di tattica da Chezzi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'allenatore del Castelfranco Maurizio Napolitano, in merito all'intervista all'ex presidente Paolo Chezzi che commentava la stagione altamente negativa della Virtus (zero punti finora...) e soprattutto dopo il pesantissimo ko di domenica (1-9 in casa contro il Nibbiano), precisa alcuni punti: 'E' vero – attacca Napolitano – sono d'accordo con lui quando dice che il Castelfranco non se la può giocare alla pari con le altre a livello tecnico, ma a livello tattico no, questo non l'accetto, e lo abbiamo dimostrato ampiamente contro il Borgo San Donnino e il Formigine, squadre che hanno speso ben più di noi. Contro il Formigine almeno un pareggio lo avremmo meritato, li abbiamo messi in difficoltà e sono riusciti a vincerla solo nel finale, immeritatamente. Stessa cosa col Borgo.

Domenica invece abbiamo affrontato un Nibbiano che, onestamente, ha un organico troppo superiore al nostro, tra noi e loro ci sono tre categorie di differenza e questo l'hanno visto tutti. Ma la tattica non c'entra nulla, anche perché lavoro molto anche sull'avversario e preparo le partite nei minimi dettagli'.'Poi domenica mi si è infortunato anche El Hatimi, che purtroppo dovrà stare fuori a lungo, e al suo posto ho dovuto mettere un ragazzino che non è nemmeno titolare nella juniores... Ci mancava anche Abdelazim, un giocatore fondamentale per noi e anche lui dovrà stare anche fuori per infortunio. Stiamo infatti cercando disperatamente un attaccante e un difensore centrale perché con questi infortuni la rosa è ridotta all'osso'.