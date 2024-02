Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 20enne ha colpito con più di un fendente (nessuno dei quali mortale) in zone sensibili del corpo, con l’uso di un’arma da taglio. La vittima ha riportato molti giorni di prognosi, così come l’aggressore, rintracciato dai Carabinieri con i vestiti sporchi di sangue, feritosi autonomamente nel maneggio della lama.Nel corso della successiva perquisizione personale, l’arrestato è stato trovato in possesso di 3,5 grammi di hashish. La posizione della persona arrestata sarà valutata anche per l’applicazione di specifiche misure di prevenzione, oltre che per la segnalazione amministrativa al Prefetto di Modena, in relazione alla qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.L’arrestato, senza precedenti, è stato comunque rimesso in libertà.