Castelvetro, Maranese e Terre Castelli: collaborazione calcistica

E’ stato presentato questa mattina al Centro Sportivo “Venturelli” di Castelvetro, l’accordo di collaborazione triennale siglato lo scorso venerdì 7 maggio da Castelvetro Calcio, Us Maranese e Us Terre di Castelli, che avrà validità a partire dalla prossima stagione sportiva 2021/2022.Obiettivo dell’intesa siglata dai presidenti di Castelvetro Calcio, Marco Ballotta; Us Terre di Castelli, Francesco Galli e Us Maranese, Adalberto Demaria, è quello di salvaguardare ed accrescere gli organici delle tre società, favorendo una crescita formativa calcistica qualitativa e idonea ai propri tesserati.L’accordo prevede la collaborazione tra Castelvetro Calcio e Us Terre di Castelli nel settore giovanile e, in particolare, nelle categorie Giovanissimi e Allievi con la partecipazione a tutti i campionati organizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC e in particolare ai tornei Elite regionali, Allievi e Giovanissimi. La collaborazione sarà estesa alla Maranese per quanto riguarda i campionati Juniores e dilettanti di Eccellenza, Seconda Categoria e Terza Categoria.Nella prossima stagione sportiva Castelvetro Calcio parteciperà al campionato di Eccellenza, alla Juniores Regionale e al campionato Allievi Elite, oltre a tutti gli altri campionati giovanili. Us Maranese, che ha recentemente festeggiato i 50 anni di attività con la stessa matricola federale, parteciperà alla Seconda categoria e alla Juniores Provinciale. Us Terre di Castelli, prenderà parte al campionato di Terza Categoria, all’Under 18, ai Giovanissimi Elite, al torneo Esordienti delle Scuole Calcio Elite, oltre a tutti gli altri campionati giovanili.