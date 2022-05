Cesena, dramma alla Nove Colli: corridore muore stroncato da malore

Tragedia durante l’edizione 2022 della Nove Colli in Romagna. Un cicloamatore, Franco Del Ciondolo di 57 anni, è stato colto da un malore improvviso ed è deceduto.'Franco Del Ciondolo, colto da malore, è stato soccorso da una delle ambulanze medicalizzate presenti sul percorso e successivamente dall’equipaggio dell’elisoccorso partito prontamente dall’ospedale di Cesena ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Nonostante ogni partecipante alla gara debba presentare un certificato di idoneità agonistica in corso di validità, purtroppo queste tragiche fatalità possono accadere' - queste le parole del dottor Vladimiro Giovannini, responsabile sanitario della corsa.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.