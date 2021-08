Ciaspole: 5 trucchi per cominciare

Se avete sempre desiderato trovare un modo silenzioso, piacevole e divertente di godersi la montagna, ciaspolare può essere la soluzione perfetta. In questo articolo ci sono una serie di modelli di qualità, adatti davvero per tutti, così nel frattempo che prendete appunti su come iniziare, scegliete anche la soluzione perfetta per le vostre esigenze.Ma bando alle ciance e scopriamo come sono fatte e come si usano in sicurezza sulla neve.La prima cosa su cui molti vanno nel panico assoluto è quando si tratta di capire quali scarpe indossare per ciaspolare. La regola non scritta vuole che le calze di cotone vanno assolutamente evitate, perché la neve tenderà a infilarsi e inzupparle come spugne piene di acqua, ghiacciando tutti i piedi. Sempre meglio optare per soluzioni sintetiche che trattengono anche il calore e buttano fuori il sudore.Le scarpe, invece, devono essere necessariamente alte, meglio sopra la caviglia, per ripararle dall’intrusione della neve. La suola è meglio rigida e con una membrana tecnica che ripara dall’umidità, come può essere per esempio il Gore-Tex.Ciaspolare non è roba semplicissima, o più che altro non come ce lo si aspetta.Infatti, comporta un dispendio di energie molto importante, perciò già dopo poco tempo c’è la possibilità di sudare. Per questa ragione vi consigliamo di vestirvi a strati, evitando assolutamente maglioni e pantaloni troppo imbottiti, che da un lato impediscono i movimenti e dall’altro vi farebbero soffrire il caldo. Di base potreste indossare una t-shirt classica sintetica a maniche lunghe, poi un pile, una giacchetta antivento e impermeabile e per le gambe dei pantaloni lunghi, ossia quelli per il trekking.Per usare le ciaspole in sicurezza si devono anche proteggere le estremità del nostro corpo.Per questo motivo diventa di fondamentale importanza indossare un cappello coprente, dei guanti sintetici che mantengono caldi e non si inzuppano e anche una sciarpa, oppure un collare di qualità. Molti amano usare gli occhiali, che in linea generale sono essenziali perché la neve è bianca, quindi non assorbe la luce e anzi la riverbera, perciò potrebbe rovinare l’esperienza.Partiamo da un presupposto: la neve cambia e non è sempre uguali, anzi. Talvolta può essere completamente ghiacciata e altre volte più farinosa o addirittura bagnata. A ogni passo bisogna rendersi conto della consistenza e della texture, per fare in modo da evitare problematiche. Infatti, ciaspolare è un’attività tanto avvincente quanto semplice, perché è un po’ come quando si muovono i primi passi: braccia e gambe vanno mossi in maniera alternata. Le falcate lunghe e troppo grandi non portano proprio a niente. Quindi, puntare sull’utilizzo del bastone e sul mantenimento dell’equilibrio diventa non solo fondamentale ma proprio necessario, come nel nordic walking.Andare in montagna ci rende felici , ma ciò non vuol dire che si debba sottovalutare, perciò diventano indispensabili tutti gli strumenti che aiutano a mantenersi in equilibrio.Il bastone rientra a pieno titolo, perché permette di migliorare notevolmente il ritmo della camminata, sia in salita e sia in discesa.Chi pratica trekking lo sa bene: impugnare correttamente questo strumento vuol dire avere un valido aiutante dalle caratteristiche telescopiche a portata di mano.Inutile dire che sulla neve, poi, aiuterà in qualsiasi occasione: sia quando è troppo compatta sia quando è molto morbida.Dopo aver messo insieme gli elementi fondamentali per camminare con le ciaspole, è altrettanto importante capire come sono fatte. In pratica si tratta di una sorta di zattere, realizzate la maggior parte in plastica rigida particolarmente resistente alle temperature basse. Sopra è disposto un elemento che permette di agganciare le scarpe e renderle un tutt’uno con la struttura, così da evitare che si perda l’equilibrio.Per mantenere la flessione del piede più naturale possibile, questo dispositivo è dotato di una struttura basculante, che può trasformarsi in solida in caso di necessità durante le salite.Al di sotto ci sono anche dei ramponi realizzati in acciaio resistente, che vi daranno la giusta presa sulla neve, anche quella più compatta.