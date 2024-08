Cittadella Vis, emozione e orgoglio: esordio al Braglia contro il Piacenza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Più volte sul palco, nel corso della partecipata serata al Mammut Club, con la squadra, con i 28 in rosa, famigliari e sponsor. Così come col patron Galassini, il DS Bob Fantazzi, il nuovo Direttore Area Tecnica Aberto Biagini e il mister Francesco Salmi. Belle le maglie, prime e seconde, bianche e blu, con un simbolo, quella della antica cittadella fortificata della città di Modena, che rappresenta origini, forza e sguardo al futuro. E che ritroviamo anche nell'hashtag Noisiamoilcitta.





C'è tutto. Manca solo il fischio di inizio. E che inizio. Perché se da un lato il campo Allegretti di San Damaso, campo ufficiale, ha avuto importanti interventi per l'omologazione, non è sufficiente a sostenere i tanti tifosi ospiti, oltre al pubblico di casa, in arrivo a Modena per la prima contro il Piacenza, in programma l'8 settembre prossimo. Ed è così che la coincidenza con la pausa del della serie A e e soprattutto B, porta all'ipotesi, confermata proprio ieri sera nella serata al Mammut, di giocare allo stadio Braglia. C'è l'ok del Comune, sancito anche dall'Assessore allo sport, Andrea Bortolamasi, presente alla serata. L'ultimo passaggio in Lega che vincola la disputa delle partite in casa nello stadio dichiarato, dovrebbe essere una semplice formalità. Risposta definitiva attesa ad ore.