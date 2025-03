Cittadella, Gori ammette: 'Fiorenzuola ci ha messo in difficoltà'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mister Mattia Gori commenta così la sofferta vittoria a Fiorenzuola contro l'ultima della classe: 'Abbiamo giocato un primo tempo ottimo, la pecca è stata quella di concretizzare poco quello che avevamo creato. Nel secondo tempo siamo stati messi in grande difficoltà dal Fiorenzuola, abbiamo dovuto resistere con le unghie e i denti, è vero abbiamo avuto 4-5 contropiede per chiuderla ma era ovvio che ci lasciassero quegli spazi, loro hanno fatto un secondo tempo di livello alto, ci hanno messo in difficoltà tecnicamente e tatticamente, per questo mi porto a casa tre punti di platino e faccio un elogio ai ragazzi per l’ottimo calcio del primo tempo e per lo spirito di attaccamento e di sofferenza del secondo tempo'.

Mister Cammaroto: 'Il primo tempo è stato certamente bloccato, ma da entrambe le parti.

Noi non potevamo inventarci chissà che cosa in soli quattro giorni di lavoro insieme e devo dire che comunque i ragazzi hanno fatto abbastanza bene ciò che avevo chiesto loro visto che dopo tutto abbiamo rischiato veramente poco. Poi però è successo quello che è accaduto troppe volte in questa stagione, al primo errore siamo stati puniti e su un pallone respinto è arrivato il gol. Però c’è del rammarico, non tanto per quella rete...'.A che cosa si riferisce in particolare? 'Al secondo tempo. I ragazzi sono entrati in campo con un atteggiamento diverso e mi è piaciuto come hanno interpretato la ripresa, c’è stata quella voglia di recuperare il risultato che purtroppo non ha pagato per qualche errore di precisione. Detto questo, secondo me il 2-0 finale non rispecchia quello che si è visto in campo perché ritengo sia troppo pesante per la mia squadra'.