Cittadella, ko in casa: il Forlì vince per 3 a 2

Il Cittadella riagguanta la parità segnando il 2-2 ancora con Guidone: l’attaccante trasforma un rigore e sigla il pareggio. Dopo un minuto di recupero, il direttore di gara fischia due volte e termina il primo tempo. La seconda frazione di gioco vive di folate, continui cambiamenti di fronte e guerra in mezzo al campo. Nessuna delle due compagini sul terreno di gioco, fino alla mezz’ora, ha creato occasioni clamorose. La formazione ospite trova poi la rete del 2-3 con Okitokandjo, anche per lui doppietta, l’attaccante batte Piga con un gol in rovesciata.



CITTADELLA VIS MODENA 2 FORLÌ 3Cittadella Vis Modena: Piga; Carretti, Sabotic, Serra, Martey; Marchetti (41’st Teresi), Mandelli (41’st Sala), Caesar Tesa (30’st Pezzani); Bertani (45’st Mondaini); Formato, Guidone. A disposizione: Leonardi, Gandolfi, Orlandi, Andreotti, Rovatti, Mondaini. All. SalmiForlì: Martelli, Mandrelli, Menarini, Saporetti, Sbardella, Rossi, Merlonghi (10’pt Okitokandjo) Farinelli, Lilli, Visani, Campagna. A disposizione: Zamagni, Petrelli, Eleonori, Valentini, Drudi, Graziani, Berto, Ghetti. All. CegliaArbitro: Ciravolo di Torre del GrecoAmmoniti: Mandelli, Sabotic, Campagna, MarchettiReti: 13’pt Guidone, 33’pt Saporetti, 35’pt Okitokandjo, 41’pt Guidone, 37’st OkitokandjoNote: 1 minuto di recupero primo tempo, 3 minuti di recupero secondo tempo