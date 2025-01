Cittadella, mister Gori: 'Questa vittoria ci voleva proprio'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mattia Gori commenta così la vittoria del suo Cittadella Vis Modena sul derelitto United Riccione : 'Per noi contava vincere – spiega - farlo così ci dà una consapevolezza in più, ma devo fare i complimenti a tutti i ragazzi, abbiamo vissuto una settimana paradossale fra malattie, infortuni e squalifiche, ci siamo allenati in 14, ma i ragazzi avevano capito il momento. Sapevamo di avere 3 gare determinanti per toglierci prima possibile dalla zona pericolosa, con questo 6-0 abbiamo fatto il primo passo, ce ne restano altri due. Alleno da tanti anni ma non mi era mai successo di avere 6 over tutti fuori più il portiere, è venuto in panchina Aldrovandi che ci ha dato una grande mano per stare vicino alla squadra anche se gli mancano ancora 2 o 3 settimane prima di poter rientrare, speriamo che le febbri ci diano tregua, vediamo chi recuperare, almeno nessun diffidato è stato ammonito e questa è una bella notizia'.Situazione infortuni. Nella Cittadella Cesar Tesa sono infortunati (strappo, out 2/3 mesi) e ⁠Serra (15 giorni out), ⁠Boccaccini era influenzato, Piga per una borsite è fermo da una settimana.