Cittadella Vis Modena a Fiorenzuola contro l'ultima della classe

Prima dell'insensata sosta per il torneo di Viareggio, il Cittadella Vis Modena sarà impegnato domenica sul campo del Fiorenzuola, ultimo della classe, a caccia di punti per completare la pratica salvezza (playout ora a +6) e magari poter provare nelle ultime giornate anche a inseguire i playoff, ora distanti 10 punti. I rossoneri piacentini, appena scesi dalla C, sono la più grande delusione del campionato. In casa la squadra piacentina non vince da un girone intero, visto che l’unico successo al «Pavesi» è quello del 27 ottobre scorso con la Zenith.

Intanto, dopo il 3-0 subito domenica contro la Zenith Prato, in settimana il Fiorenzuola ha affidato la panchina a Vincenzo Cammaroto che dovrà guidare i rossoneri nell’ultimo tratto di torneo. La sconfitta contro i toscani ha infatti prodotto il nuovo terremoto con l’addio di Andrea Ciceri. Il Fiorenzuola, come noto, è ancorato all’ultimo posto solitario nel girone D di Serie D quando al termine del torneo mancano otto giornate. Per Ciceri un bilancio estremamente negativo dopo il restyling prodotto dal mercato di riparazione: nove panchine caratterizzate da una vittoria, un pareggio e ben sette sconfitte. Media punti pari a 0,44, dato che ha evidentemente indotto la dirigenza a procedere con il nuovo ribaltone.

Matteo Pierotti