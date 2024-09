Cittadella Vis Modena buona la prima: 2 a 0 al Corticella in Coppa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Bella combinazione Guidone - Formato, porta Bertani alla conclusione, palla in corner. La squadra di Salmi si rende sempre pericolosa sui corner e passa in vantaggio, sugli sviluppi di un calcio da fermo, palla in area, si avventa Formato (nella foto) che realizza la rete dell’1-0. Arriva anche il raddoppio del Citta, Formato tira in porta, il portiere respinge e Guidone sigla il 2-0 con un tap in sotto misura.

Nel secondo tempo Salmi opera subito un cambio, fuori Aldrovandi, dentro Sabotic, Il Cittadella si fa vedere subito dalle parti di Malagoli ma la retroguardia ospite difende bene. Bella discesa sulla sinistra, palla in mezzo, sfera che terrina inesorabilmente sul fondo. Ci prova Ofoasi dalla media distanza, Piga respinge in tuffo. Corticella ancora vicino al ridurre le distanze, ci prova Rizzi ma Piga risponde presente.



Ancora la formazione di Nesi pericolosa, un bel filtrante per il solito Rizzi, Piga allontana.

Una vittoria di Coppa che fa ben sperare in vista dell’esordio di domenica prossima in Campionato di Serie D con il Piacenza in casa.



CITTADELLA VIS MODENA 2CORTICELLA 0Reti: 37’pt Formato, 42’pt GuidoneCittadella Vis Modena: Piga, Fontana, Sardella, Serra, Formato, Marchetti (27’st Sala), Aldrovandi (1’st Sabotic), Guidone (14’st Truffelli), Osuji (19’st Pezzani), Caesar Tesa (7’st Mora), Bertani. A disposizione: Albieri, Gandolfi, Teresi, Martey. All. SalmiCorticella: Malagoli, Bresciani (25’Goffredi), Brighi, Bovo, Barellini, Zucchini, Casadei (18’st Manieri), Landi, Rizzi, Ofoasi, Manara. A disposizione: Mezzadri, Ribello, Bonetti, Lo Giudice, D’Isanti,Gessaroli, Mezzadri. All. NesiArbitro: Tedesco di BattipagliaAmmoniti: Guidone, Barellini, Zucchini