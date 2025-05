Cittadella Vis Modena, festa col sindaco Mezzetti: la Serie C è l'obiettivo ma regna la scaramanzia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Serata di festa al Mammut di Modena per il Cittadella Vis Modena del patron Paolo Galassini. Insieme agli sponsor, tanti volti noti modenesi e istituzioni. Sul palco il sindaco Massimo Mezzetti, l'assessore Andrea Bortolamasi e l'eurodeputato Stefano Bonaccini.

Dunque spazio questa sera agli aspetti conviviali, ma senza dimenticare gli obiettivi sportivi della squadra che proprio oggi ha confermato in blocco i propri dirigenti. Sullo sfondo l'ambizione di puntare alla Serie C, ma per scaramanzia, davanti a specifica domanda, nè i dirigenti nè il mister confermano.



'Siamo partiti lo scorso anno sapendo di dover consolidare il progetto calcistico - ha detto il direttore generale Bob Fantazzi -. Questa è una categoria molto dura e ci troviamo di fronte a società con percorsi importanti.

Per questo il nostro obiettivo anche per il prossimo anno resta quello di proseguire sulla strada del consolidamento: prima di realizzare determinati sogni, dobbiamo avere la solidità non solo economica, che fortunatamente c'è, ma strutturale e sportiva'.'Ci è stato chiesto di continuare su questa strada - ha detto il direttore sportivo Alberto Biagini -, ma chi vive senza ambizioni perde un'occasione. Il campionato di serie D consente di fare valutazioni strada facendo e a dicembre vedremo se oltre alla salvezza il Cittadella potrà guardare a traguardi diversi'.'Il nostro obiettivo è fare qualcosa di migliore rispetto a quest'anno - ha chiuso mister Gori -. Non sappiamo ancora chi saranno i nostri avversari, ma posso dire fin d'ora che il nostro obiettivo è proprio quello di migliorarci'.