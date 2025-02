Cittadella Vis Modena, mister Gori prende le difese di Formato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Domani alle 14.30 all'Allegretti di San Damaso la Cittadella ospita il Corticella, già battuto all'andata. Mister Mattia Gori però torna sulla partita di domenica persa a Forlì. 'Come prima cosa – dice il tecnico della Cittadella - ci tengo a dire una cosa che ho letto in settimana sugli organi di informazione. Un mio giocatore, Alberto Formato, è stato tirato in ballo. A mio modo di vedere è stata un’uscita fuori luogo, non ha fatto nulla, non mi piace che un mio giocatore, un tesserato del Cittadella, venga additato come sceneggiatore. Lui è un giocatore che dà sempre il 100% per vincere, tutte le domeniche, tutti gli allenatori vorrebbero allenare un giocatore come lui, sempre corretto nel modo di fare in campo e fuori. Col Corticella sarà una sfida impegnativa, uno scontro diretto.

Loro puntano molto sul livello fisico, sono una squadra di grande gamba. Sappiamo che sarà una partita molto combattuta dove sarà fondamentale vincere i duelli. Dovremo avere la giusta cattiveria agonistica ed il giusto atteggiamento nei novanta minuti'.Gori si riferiva all'allenatore del Forlì Miramari che domenica aveva dichiarato al termine della partita: 'Formato, dopo il buffetto di Gaiola, si è buttato a terra a metà campo, è stata una sceneggiata napoletana: tutte le volte che ci ho giocato contro ha creato episodi di questo tipo. A mio avviso avrebbe anche un po’ stufato per questo dico che bisognerebbe iniziare ad ammonire questi giocatori che fanno della menzogna il gioco del calcio, perché a noi piace avere un calcio pulito'.