Cittadella Vis Modena, pari col Tuttocuoio in una partita che vale come amichevole

Il Cittadella saluta il primo campionato della sua storia in Serie D, con la salvezza già abbondantemente acquisita, con un pareggio casalingo contro il Tuttocuoio, risultato finale 1-1. Dopo una prima fase di studio, anche se le due squadre non avevano più nulla da chiedere a questo campionato, ecco il primo squillo di tromba della gara che equivale al gol del vantaggio per la formazione di casa che passa quando Teresi serve Guidone al limite dell'area sulla sinistra: il suo rasoterra attraversa tutta l'area piccola e Formato, in scivolata, insacca da pochi passi timbrando la rete dell1-0. E' comunque una partita molto piacevole, con le squadre molto propositive, con gioco molto aperto, senza tanti tatticismi. A fine primo tempo, Di Natale sfiora la traversa di testa, con però De Fazio attento a coprire lo specchio della porta.

Altra incursione ospite, che però trova ancora De Fazio molto attento e reattivo. Senza recupero, l’arbitro manda tutti a prendere un the freddo e finisce il primo tempo con il Cittadella avanti. La ripresa inizia con la compagine toscana che pareggia subito i conti con Fino. Il capitano del Tuttocuoio realizza un calcio di rigore e porta il punteggio sull’1-1. Di Natale ci prova da dentro l’area di rigore ma un attentissimo De Fazio respinge alla grande. La partita vive di fiammate, tutte due le squadre ci tengono a chiudere in bellezza questa stagione, entrambe le difese reggono alla grande le folate degli attacchi avversari. Dopo tre minuti di recupero, l’arbitro fischia tre volte e pone fine alla contesa: Cittadella Vis Modena - Tuttocuoio 1-1.

CITTADELLA VIS MODENA - TUTTOCUOIO 1-1Reti: 19’pt Formato, 4’st FinoCittadella Vis Modena: De Fazio, Sardella (18’st Andreotti), Mandelli (1’st Serra), Sala (15’st Martey), Formato, Sabotic, Teresi, Guidone, Osuji (40’st Diletto), Mora, Boccaccini. A disposizione: Rosa, Berziga, Aldrovandi, Fort, Bertani. All. GoriTuttocuoio: Carcani, Moretti (38’st Veron), Casari (45’st Haka), Fino, Massaro, Di Natale (29’st Benericetti), Severi (23’st Fiscella), Lorenzini, Sansaro (20’st Russo), Bardni, Centonze. A disposizione: Boiga, Del Rosso, Sinagra. All. FircanoArbitro: Gambacurta di Enna Ammoniti: Fino, Mandelli, Severi, Gori, Mora, Andreotti, SaboticNote: 3 minuti di recupero secondo tempo

Foto Mauro Terzi