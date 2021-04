Clamoroso Modena, 3 gol al Padova, trionfo al Braglia

Un ottimo Modena stende in casa, al Braglia, la capolista Padova. Gol di Luppi, Pierini e Muroni del Modena che valgono sia in termini di classifica (per confermare un quarto posto a +7 dal Feralpi Salò oggi vittorioso per 6-1 sul Carpi) che in chiave play-off. Una bella vittoria, meritata, in quella che è stata già giudicata la migliore prestazione della stagione.Modena - Padova 3-0Reti: 25′ Luppi, 53′ rig. Pierini, 65′ MuroniMODENA (4-3-3): Gagno, Mattioli, Zaro, Ingegneri, Mignanelli; Muroni (37′ st Castiglia), Gerli, Corradi (37′ st Prezioso); Luppi, Spagnoli (30′ st Scappini), Pierini (23′ st Bearzotti). A disp.: Narciso, Chiossi, Pergreffi, Sodinha, De Santis, Davì, Varutti, Monachello. All: Mignani.PADOVA (4-3-3): Dini; Germano, Rossettini, Pelagatti (25′ st Santini), Curcio; Hraiech (10′ st Kresic), Mandorlini, Della Latta (10′ st Hallfredsson); Chiricò, Nicastro (10′ st Biasci), Firenze (1′ st Bifulco). A disp.: Vannucchi, Gasbarro, Ronaldo, Jelenic, Vasic, Andelkovic, Paponi. All: Mandorlini.ARBITRO: Gualtieri di Asti.Ammoniti: Spagnoli, Gerli, Hraiech, Pelagatti, Germano, Santini. Espulso: MandorliniSempre nel girone B, brutta sconfitta per il Carpi sul campo del Feralpisalò. Finita 6-1 per i padroni di casaFERALPISALÒ – CARPI FC 1909 6-1FERALPISALÒ (4-3-1-2): De Lucia; Bergonzi, Giani, Bacchetti (32’st Iotti), Brogni; Guidetti, Carraro (32’st Pinardi), Scarsella; Ceccarelli (12’st Tulli); D’Orazio (12’st Petrucci), Guerra (20’st Miracoli); All. Pavanel.A disposizione: Liverani, Magoni, Legati, Hergheligiu, Farabegoli, Gavioli, Rizzo.CARPI (3-3-1-3): Ricci; Gozzi, Venturi, Sabotic (1’st Llamas); Marcellusi (25’st Bellini), Fofana, Ghion; Ferretti (1’st De Sena); Giovannini, De Cenco (28’st Ceijas), Martorelli (35’pt Ercolani). All. PochesciA disposizione: Pozzi, Eleuteri, Ferrieri, Varoli, Bayeye, Offidani, Ridzal.Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone.Marcatori: Ceccarelli 2’pt, Guerra 25’pt, D’Orazio 33’pt, Giani 36’pt, Tulli 20’st, 47’st, De Sena 27’stAmmoniti: Sabotic, Fofana, Bacchetti, PinardiRecupero: pt 1′ – st 4′