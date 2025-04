Colombaro e Campogalliano cambiano allenatore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nonostante manchino solo tre turni, due società modenesi hanno cambiato tecnico.

Promozione

Il Colombaro ha esonerato mister Stefano Antonelli. Il tecnico paga le ultime 3 sconfitte di fila con Campagnola, Baiso e soprattutto lo scontro diretto casalingo con lo Smile. Al suo posto la squadra è stata affidata a Carmine Perziano, tecnico della Juniores che guiderà entrambe le formazioni per questo ultimo mese. 'Abbiamo provato a dare una scossa – spiega il ds Enrico Cappi –. Puntavamo sulla gara con lo Smile per provare anche a tenere via la fiammella della salvezza diretta, ma dopo 60’ ottimi siamo crollati. Dispiace molto per Stefano, un grande uomo prima che un ottimo allenatore con cui si era creato un rapporto speciale e che resterà per sempre nella nostra storia'.

Prima categoria

Simone Barozzi non è più l'allenatore del Campogalliano. La pesante sconfitta di Rubiera è stata fatale al tecnico che comunque finora aveva fatto non bene ma benissimo riportando lo scorso anno in Prima categoria il Campogalliano dopo una vita e conducendo la squadra in questa stagione a ridosso dei playoff. Ma il presidente Viperino ha deciso per questo clamoroso esonero, a tre giornate dal termine. Al suo posto arriva Davide Buffagni, esonerato quest'anno dalla Carpine.

Matteo Pierotti