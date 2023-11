Con Genova arriva il bis per il Volley Modena: 3-0 al Genova

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Inizia a prendere forma la classifica, ma soprattutto il gioco ed i risultati per il Volley Modena che con il 3-0 casalingo ai danni di Genova mette in fila il secondo successo consecutivo in questa Serie B1.



Coach Di Toma può contare sull’intero roster a disposizione e conferma il sestetto con Lancellotti in regia, Omonoyan opposta, Bozzoli e Bartesaghi in posto quattro, Gerosa e Malovic al centro con Rocca libero.I primi palloni vedono le ospiti mettere il naso avanti sul 5-2, poi il turno di servizio di Omonoyan inizia già a mettere in chiaro quello che sarà il canovaccio dell’incontro. Modena spinge dai nove metri e può contare su un buon cambio palla che non permette alle rivali di rispondere una volta finite sotto nel punteggio.



Il divario non è così pesante per tutto il set, infatti, ma le padrone di casa controllano e chiudono nel finale con le giocate di Gerosa a muro che risulterà la miglior realizzatrice del match.

Cambio campo e il Volley Modena riparte da dove aveva finito mostrando superiorità nel gioco, ma sul 14-9 arriva l’unico momento buio, come detto, dell’intero match. Le modenesi, infatti, rallentano e commettono qualche errore di troppo in ricezione ed in attacco che permette alle liguri di riagganciarsi e riaprire il set sul 14-14. Da qui si aprirà un punto a punto emozionante per tutta la seconda parte del parziale, dove le due squadre non hanno intenzione di mollare e non lo faranno. Le gialloblù sembrano avere l’abbrivio decisivo sul 22-19, ma Genova ha la forza di recuperare un break e di rimanere agganciata fino alla fine.



Sul 24-22 sono due le palle set per Modena, la prima annullata e la seconda concretizzata da Bozzoli che gioca sulle mani del muro rendendo il pallone non rigiocabile dalla difesa avversaria.

Il terzo ed ultimo set, invece, è un assolo di capitan Fiore e compagne che partono subito fortissimo sull’8-1 grazie al turno di servizio di Bozzoli. Pochi gli attimi in cui Genova riesce ad abbozzare un tentativo di reazione, le distanze si dilatano sempre di più fino al 25-12 che vale il primo successo casalingo per Modena che ora avrà l’occasione di allungare ulteriormente la striscia positiva con la trasferta di sabato prossimo sul campo delle giovani del Volley Academy Piacenza.



Il tabellino

Volley Modena – Rimont Progetti Genova 3-0

MODENA: Lancellotti 1, Omonoyan 7, Bozzoli 14, Bartesaghi 11, Gerosa 16, Malovic 10. Libero: Rocca -1 (Bonfanti ne). Biancardi ne, Malenotti 0, Malagoli ne, Guerra ne, Boscani 0, Fiore ne. All. Federico Di Toma, vice Fabio Carone

GENOVA: Trevisol 1, Fabbrini 6, Pirro 14, Rissetto 4, Poggi 9, Vieri 1. Libero: Bulla -3 (Fossa 0). Stagnaro 1, Blaseotto ne, Tadei 0, Serra ne, Allegri 3, Piccardi ne. All. Matteo Zanoni, vice Paolo Corrado

PARZIALI: 25-20, 25-23, 25-12

DURATA SET: 24’ 27’ 20’

NOTE: bs 6/3 ace 7/4 muri 12/5 ricezione 48% (27% perfetta)-33% (14% perfetta) attacco 48%-31% errori 18-19