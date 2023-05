'Con rispetto e stima', la famiglia Rivetti lascia Tesser

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La Società ha scelto di concludere l’attuale progetto tecnico malgrado la scadenza naturale del contratto al 30 giugno 2024'. Così, oggi pomeriggio, la società Modena Calcio, ha comunicato lo stop anticipato del contratto con l'allenatore che nella nuova era Rivetti, ha portato il Modena dalla serie C alla serie B.La nota del Modena FC prosegue poi così: 'La famiglia Rivetti e tutto il Modena FC, con affetto e stima profonda, ringraziano l’allenatore e il suo staff per la professionalità e la passione dimostrate in queste due stagioni sportive ricche di traguardi, successi importanti e condivisi che rimarranno indelebili nella storia del club: a tutti auguriamo il meglio per il futuro.