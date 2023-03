Coppa Cev, Valsa Group in finale

PGE Skra Belchatow-Valsa Group Modena 2-3 (25-22, 21-25, 25-21, 16-25, 14-16)PGE Skra Belchatow: Lomacz 1, Atanasijevic 18, Kooy 22, Lanza 8, Klos 10, Gunia 11, Gruszczynski (L), Musial 3, Vasina 2, Mitic 1, Rybicki 3, Milczarek (L). N.E.: Adamczyk, Bieniek. All. GardiniValsa Group Modena: Mossa de Rezende 2, Lagumdzija 20, Ngapeth 17, Rinaldi 8, Stankovic 4, Sanguinetti 13, Rossini (L), Marechal, Rousseaux 1, Sala 6, Salsi, Bossi 1, Gollini (L). All. Giani.Durata set: 28’, 28’, 29’, 24’, 19’. Totale: 128’.Modena comincia con Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi martelli, Stankovic-Sanguinetti centrali e Rossini libero. Belchatow schiera Lomacz-Atanasijevic, schiacciatori Lanza-Kooy, al centro Klos-Gunia con libero Gruszczynski.Belchatow parte forte, 3-7. Modena si riavvicina subito a suon di muri, 9-10.I padroni di casa spingono al servizio e allungano nuovamente, 15-18. Nel finale di set Modena prova a recuperare lo svantaggio, ma i polacchi chiudono sul 22-25 e si portano avanti nel match.Belchatow approccia meglio anche il, 3-6. Rimane avanti la squadra di Gardini ma Modena non molla, 10-11, poco dopo i gialloblù passano in vantaggio, 16-15. Allunga la formazione di Andrea Giani, 23-19 poi 25-21 e gara in parità. La Valsa Group entra meglio nel terzo set, 6-3. Belchatow riprende il ritmo e trova il sorpasso, 11-14. Non si fermano i padroni di casa, 17-21.I polacchi conquistano ilcol 21-25 e si riportano in vantaggio per 1-2. Avvio equilibrato nel quarto parziale, 6-6. Modena spinge e va 13-8 con l’ace di Lagumdzija poi 17-11. I gialloblù dilagano nell’ultimo tratto del quarto set e chiudono 25-16 conquistando quindi l’accesso alla finale di Coppa CEV in virtù del 3-1 dell’andata. Nel tie-break, ormai ininfluente, entrambi gli allenatori danno spazio alle seconde linee. Belchatow va avanti 8-7 al cambio campo. Nella seconda parte del quinto set Modena sorpassa, poi chiude 16-14 e vince il match 3-2. La Valsa Group giocherà la finale contro i belgi del Knack Roeselare, l’andata sarà il 29 marzo e il ritorno il 5 aprile.